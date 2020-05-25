Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после серьезной травмы, полученной во время работы в саду

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25 мая 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

гитарист Брайан Мэй, Lev Radin/Keystone Press Agency

72-летний астрофизик и гитарист легендарной британской группы Queen Брайан Мэй рассказал поклонникам, что перенес сердечный приступ после получения серьезной травмы во время работы в саду.

8 мая стало известно, что Мэй получил тяжелую травму ягодицы, а затем перенес сердечный приступ длительностью около 40 минут. Гитарист уточнил, что у него произошла закупорка трех артерий.

В настоящий момент Брайан Мэй находится дома, отдыхает и пытается оправиться от неприятностей. Известно, что знаменитый музыкант иногда гуляет в парке и радует себя мороженым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal) 24 Май 2020 в 7:42 PDT