Все новости >>

Аргументы Недели Культура 13+

Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после серьезной травмы, полученной во время работы в саду

, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после серьезной травмы, полученной во время работы в саду
гитарист Брайан Мэй, Lev Radin/Keystone Press Agency

72-летний астрофизик и гитарист легендарной британской группы Queen Брайан Мэй рассказал поклонникам, что перенес сердечный приступ после получения серьезной травмы во время работы в саду.

8 мая стало известно, что Мэй получил тяжелую травму ягодицы, а затем перенес сердечный приступ длительностью около 40 минут. Гитарист уточнил, что у него произошла закупорка трех артерий. 

В настоящий момент Брайан Мэй находится дома, отдыхает и пытается оправиться от неприятностей. Известно, что знаменитый музыкант иногда гуляет в парке и радует себя мороженым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal)

ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью