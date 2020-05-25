Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после серьезной травмы, полученной во время работы в саду

72-летний астрофизик и гитарист легендарной британской группы Queen Брайан Мэй рассказал поклонникам, что перенес сердечный приступ после получения серьезной травмы во время работы в саду.
8 мая стало известно, что Мэй получил тяжелую травму ягодицы, а затем перенес сердечный приступ длительностью около 40 минут. Гитарист уточнил, что у него произошла закупорка трех артерий.
В настоящий момент Брайан Мэй находится дома, отдыхает и пытается оправиться от неприятностей. Известно, что знаменитый музыкант иногда гуляет в парке и радует себя мороженым.
Посмотреть эту публикацию в Instagram