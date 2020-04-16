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Ассистент Фредди Меркьюри рассказал о последнем желании музыканта

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Ассистент Фредди Меркьюри рассказал о последнем желании музыканта
Фредди Меркьюри. Фото: кадр с концерта Live Aid

Питер Фристоун работал с вокалистом легендарной группы Queen с 1979 года, а в последние месяцы жизни Меркьюри исполнял роль его сиделки. Фристоун рассказал, о чем музыкант попросил его за четыре дня до смерти.

Помощник артиста рассказал, что 20 ноября 1991 года Фредди заявил, что хочет в последний раз осмотреть свой дом и увидеть коллекцию произведений искусства. Ослабленного музыканта снесли вниз по лестнице, после чего он обошел японскую комнату и гостиную.

«Он давал комментарии относительно того, когда и как он приобрел отдельные предметы коллекции. Конечно, в эти последние дни в доме царила тихая атмосфера, но Фредди оставался тем Фредди, которого мы знали, до самого конца», - вспомнил Фристоун.

АБ

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