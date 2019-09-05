Всемирная паутина вспоминает великого Фредди Меркьюри

В четверг, 5 сентября, легендарному музыканту Фредди Меркьюри (Фарруху Балсара) исполнилось бы 73 года. Певец родился в этот день в 1946 году в Каменном городе на архипелаге Занзибар.

В 1970 году Балсара стал вокалистом группы Smile, участниками которой на тот момент являлись Брайан Мэй и Роджер Тейлор. С приходом Фредди Меркьюри группа сменила название на незабвенное - Queen.

Он же сочинил для нее первый хит, получивший название "Killer Queen" (1974), а позднее - и самую успешную композицию прогремевшей на весь мир Queen - "Bohemian Rhapsody" ("Богемскую Рапсодию").