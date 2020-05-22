Французский актер Венсан Кассель попал в аварию

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22 мая 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror

Венсан Кассель, Mayer/face to face

Знаменитый французский актер Венсан Кассель на днях попал в аварию на юго-западе Франции. Согласно последней информации, бывший возлюбленный актрисы Моники Беллуччи получил целый ряд травм.

На своей страничке в социальной сети Instagram Венсан Кассель опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть синяки под его глазами, а также голову, обмотанную бинтами. Ролик актер иронично подписал: "Никогда не бейтесь головой о носорога". Как сообщают журналисты, мужчина упал со скутера 20 мая.

Напомним, Кассель снялся в целом ряде культовых фильмов, среди которых "Жанна д’Арк", "Багровые реки", "Двенадцать друзей Оушена", "Черный Лебедь" и другие.