СБУ возбудилась на анонс концерта репера Гуфа в Киеве

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15 мая 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

репер Гуф на фото с его инстаграм-странички

Украинские спецслужбы заявили о невозможности концерта российского рэпера Гуфа в Киеве. Соответствующую реакцию процитировали украинские СМИ.

Поводом для заявлений СБУ стала запись на Instagram-страничке Гуфа. Он опубликовал новость о гастрольном туре по Украине. Рэпер сообщил о планах посетить восемь украинских городов.

Украниские спецслужбы написали: «Гражданин РФ Алексей Долматов, он же - рэпер "Гуф", анонсировал гастрольный тур по городам Украины». А потомнапомнили, что артисту «запрещен въезд на территорию Украины» из-за выступления в Крыму.

Запретительные меры на Гуфа ограничены сроком до 1 марта 2021 года. Это не первый запрет российским артистам на концерты на Украине. Ранее СБУ заявило об аналогичном запрете для Валерия Сюткина.