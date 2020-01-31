СБУ запретила Сюткину въезд на Украину

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31 января 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба СБУ

Валерий Сюткин на фото globallookpress.com/ Komsomolskaya Pravda

Валерию Сюткину запретили въезд на Украине. Таково было решение СБУ по требованию депутатов Верховной Рады. Те сослались на планирующиеся концерты артиста. Такой нелепый скандал разгорелся на Украине. Сюткин удивился самой новости о своих концертах в Киеве.

Украинские спецслужбы припомнили Валерию Сюткину Крым. С этим был связан запрет.

«СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний относительно "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ», — заявила пресс-служба ведомства.

Судя по всему, это решение связано с запросом депутатов Верховной Рады. Пару недель 40 парламентариев направили запрос в СБУ. Они процитировали слова Валерия Сюткина в одном из интервью. Артист назвал крымскую операцию «блестящей операцией Путина по восстановлению исторической справедливости».

Депутаты заявили, что Сюткин собирается в Киев. 27 апреля анонсирован его концерт.

Все это выглядит достаточно нелепо. Валерий Сюткин на Украину даже не собирался, так как там «куча воинствующих и не совсем умных людей, готовых испортить жизнь и здоровье».