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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Сюткин обозначил своё отношение к концертам на Украине

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Сюткин обозначил своё отношение к концертам на Украине
Фото: соцсети

Российский музыкант Валерий Сюткин рассказал о своём отношении к выступлениям на Украине. По словам исполнителя, в нынешней обстановке он бы не хотел поехать туда с концертом.

Сюткин заявил, что не хочет «навязываться» и выступать там, где его не хотят видеть. Он подчеркнул, что российским артистам попросту небезопасно давать концерты на Украине, передаёт Радио Sputnik.

«Сейчас я вижу, что неумно с моей стороны добиваться выступления. Во-первых, это просто небезопасно. Там сейчас куча воинствующих и не совсем умных людей, готовых испортить жизнь и здоровье. Зачем мне это?» - заявил певец.

АБ

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