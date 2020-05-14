Садальский раскрыл личность неизвестной внучки Владимира Высоцкого

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14 мая 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: Владимир Высоцкий, Alexandr Graschenkov/Russian Look/globallookpress.com

Российский актер Станислав Садальский рассказал о неизвестной внучке музыканта и его партнёра по съемкам картины «Место встречи изменить нельзя» Владимира Высоцкого. По его словам, девочка знает о родстве с исполнителем.

«21-летняя Арина не актриса - она учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете. О своем родстве с Высоцким знает и гордится этим», - пояснил актер.

Садальский поделился с поклонниками серией снимков, на которых изображен Владимир Высоцкий с бабушкой Арины – актрисой Татьяной Иваненко. По его словам, у них в 1966 году начался продолжительный роман: «Для Тани Владимир был главной любовью в жизни». Он добавил, что в 1972 году у Иваненко родилась дочь, а в 1999 она стала бабушкой. Однако в 1970 году Высоцкий уже состоял в браке с актрисой Мариной Влади.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal) 14 Май 2020 в 3:19 PDT