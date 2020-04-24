Садальский назвал доктора Мясникова гадалкой и усомнился в его профессионализме

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

24 апреля 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Станислав Садальский. Фото: соцсети

Российский актер Станислав Садальский прокомментировал заявления доктора Мясникова и поставил под сомнения его профессиональные качества. Артист заявил, что знаком с «действительно выдающимися» врачами, и теледоктор не входит в их число.

«По телевизору они не выступают, иногда у них берут интервью. И вся жизнь у них — операции, научная работа. Мясников же всё больше становится похожим на Елену Малышеву, носится по телеканалам», - сказал Садальский.

Также он укорил врача за ложные предсказания о развитии пандемии коронавируса и сравнил Мясникова с гадалкой.

Ранее доктор Мясников признал свою ошибку в прогнозах о пике коронавируса.