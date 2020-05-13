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Режиссер Карен Шахназаров спрогнозировал «кризис империи» в США после слов о победе нацизма

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Режиссер Карен Шахназаров спрогнозировал «кризис империи» в США после слов о победе нацизма
Фото: Карен Шахназаров, Mosfilm/Instagram.com/globallookpress.com

Известный российский режиссер Карен Шахназаров прокомментировал заявление пресс-службы Белого дома о том, что США и Великобритания самостоятельно победили нацизм 8 мая 1945 года.

«Президент США допустил принципиальнейшую ошибку, сделав это заявление. Это говорит о его качестве. Это хуже преступления – это ошибка. Мир-то не настолько идиотический. Тут же делают заявление китайцы, немцы выступают против переписывания истории», - высказал он в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Шахназаров отметил, что элита США сегодня – это элита, которая начинает угасать. По его словам, американцы не намерены сдаваться, но пока это только усугубляет ситуацию. Он считает, что в Штатах наступает «кризис империи»,а одним из подтверждений стала высокая смертность от нового коронавируса. 

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал изменения в мире после пандемии, в том числе ослабление США.  

БА

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