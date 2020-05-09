Милла Йовович рассказала о русской бабушке и других родных, принимавших участие в войне

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9 мая 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Милла Йовович

Голливудская звезда Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне, опубликовав фотографии, награды, документы тех времен.

"В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Моя бабушка Татьяна Попова поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина. Ее муж, мой дед по материнской линии Александр Логинов, тоже всю войну боролся. Также мой дед по отцовской линии Богдан Йовович воевал в рядах югославских партизан... Я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом", — написала Йовович.

В конце поста Мила Йовович заявила, что хочет почтить память этих смелых душ, которые боролись, чтобы сделать мир лучше. "Нам нужно больше таких людей сегодня", - отметила Милла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)9 Май 2020 в 12:30 PDT