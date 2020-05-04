Звездная изоляция

Аргументы Недели → Культура 13+

4 мая 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели», Анастасия Иванова ]

фото: соцсети

С марта 2020 года вирус COVID-19 стал распространяться быстрее, заражая все больше людей. Напряженная ситуация в мире заставила всех остаться дома. Модели, актеры, музыканты, телеведущие не стали исключением. Как же они проводят время на самоизоляции?

Крис Хемсворт

Крис получил особую известность по роли Тора в известной кино вселенной MARVEL. Австралийский актер делится в своем Instagram кадрами из нового фильма, где он сыграл главную роль, - «Тайлер Рейк: операция по спасению» или же «Эвакуация». Премьера фильма состоялась 24 апреля 2020 года.

Так же Крис Хемсворт в своем аккаунте предложил своим подписчикам следить за здоровьем вместе с ним и Centrfitв период изоляции. Актер тренируется дома и показывает своим подписчикам как не растерять форму сидя дома, выкладывая в свой Instagram видео со своим режимом.

Том Холланд

Британский актер – Том Холланд – стал знаменитым по роли Человека-паука, в той же самой киновселенной MARVEL. Том так же, как и его коллеги, изолировался дома. Актер запустил свой челлендж в Instagram «надеть футболку, стоя на руках», который подхватили другие знаменитости, иностранцы, и данная тема дошла даже до россиян. Том Холланд сидит на самоизоляции вместе со своей семьей в Великобритании и проводит веселые прямые эфиры с братьями.

Помимо эфиров Том выкладывает в своем Instagram фото и видео, снятые до изоляции. Актер вспоминает моменты, скучая по жизни вне дома.

Дуэйн Джонсон

Известный американский рестлер и киноактер Дуэйн Дуглас Джонсон - по прозвищу Скала - изолировался дома с женой и детьми. В своем Instagram Дуэйн выкладывает видео, как смотрит мультики со своими маленькими дочками и поет им их любимые песенки.

Свой день рождения - 2 мая - актер провел в изоляции. В своем аккаунте Скала выложил видео, где предложил всем тем, у кого был день рождения в самоизоляцию присоединиться к его праздничному тосту в честь данного события. Конечно же в этот день Джонсон был дома с семьей. Также актер поделился впечатлениями от семейного поздравления – он был счастлив.

Джаред Лето

Американский рок-музыкант и актер был не в курсе ситуации в мире, когда начали изолировать людей. Джаред в это время был в пустыне без связи, в полной изоляции от мира и медитировал. Когда музыкант вернулся, он обосновался в своих апартаментах и стал заниматься музыкой в своей домашней студии.

Джаред проводит прямые эфиры, общается со своими англоязычными фанатами онлайн и работает дома. В своим Instagram артист активно призывает всех беречь свое здоровье и оставаться дома. Также Джаред выпустил новый мерч группы 30 SecondstoMars, чем поделился на своем аккаунте.

Lady Gaga

Известная эпатажная певица Леди Гага изолировалась со своим бойфрендом Майклом Полански в собственной квартире. Певица не грустит на карантине и хорошо проводит время с Майклом дома, чем регулярно делится в своем Instagram. Пара устраивает совместные просмотры фильмов, они вместе играют в видеоигры и карты и заботятся о себе и своем здоровье.

Даже находясь дома можно найти себе много занятий, чтобы не скучать и не растерять форму.