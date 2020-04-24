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Юрий Башмет и Русское концертное агентство поддержат российских музыкантов

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Башмет и Русское концертное агентство поддержат российских музыкантов

Сегодня все мы, кто так или иначе связан с классической музыкой и академическим исполнительским искусством, с концертной деятельностью, переживаем непростой период. Проведение концертов и фестивалей остановлено, как в России, так и во многих странах мира. В наиболее сложной ситуации оказались сейчас музыканты - солисты и композиторы, которые не являются штатными сотрудниками каких-либо организаций, основной, а порой единственный, доход которых были именно гонорары за выступления на концертах. Юрий Башмет и Русское концертное агентство приняло решение поддержать именно этих музыкантов сегодня.

Любой профессиональный музыкант – солист, живущий и работающий в России, соответствующий нескольким несложным критериям, может направить информацию о себе или зарегистрироваться в специальной форме, размещенной на сайте Русского концертного агентства.

Экспертное жюри выберет 10 музыкантов, которые будут приглашены принять участие в концертах и фестивалях, проводимых Юрием Башметом и Русским концертным агентством в течении концертного сезона 2020/21 годов с оплатой проезда, проживания и гонорара.
Экспертное жюри выберет 5 композиторов, которым будут заказаны создания музыкальных произведений, с дальнейшим исполнением их на концертах, проводимых Юрием Башметом и Русским концертным агентством в течении концертного сезона 2020/21 годов.

Также Экспертное жюри выберет 50 музыкантов - солистов, которые получат единовременную материальную выплату, которая, как мы надеемся, поможет музыкантам справиться с непростой сегодняшней ситуацией.

Мы уверены, что сегодняшняя тяжелая ситуация рано или поздно закончится, и очень важно, как мы все вместе пройдем через это непростое время. Мы будем рады, если к нашей инициативе присоединяться все, кому не безразлично будущее классической музыки в нашей стране, и кто также, как и мы, готовы оказать возможную поддержку тем музыкантам, которые сегодня попали в сложную жизненную ситуацию.

Критерии для музыкантов – солистов, необходимые для того, чтобы подать заявку:
1. Музыкант на день подачи заявки должен уже закончить ВУЗ и получить диплом о высшем образовании по профильной специальности.
2. Музыкант должен быть действующим солистом, у которого произошла отмена или перенос концертов в связи с пандемией короновируса.
3. Музыкант должен представить информацию о себе, включая краткую биографию, актуальную видео – запись своего выступления, список отмененных или перенесенных концертов с программами выступления.
4. Для молодых композиторов должна быть предоставлена следующая информация о себе: краткая биография, аудио или видео запись исполнения своих произведений (при наличии), партитуры своих произведений (по выбору самого композитора).

ГА

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