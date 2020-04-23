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Башмет поможет музыкантам, оставшимся без заработка

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Башмет поможет музыкантам, оставшимся без заработка
АГН Москва/Global Look Press, Юрий Башмет

Народный артист СССР Юрий Башмет и Русское концертное агентство запускают программу помощи музыкантам и композиторам, которые остались без заработка из-за отмены концертов в период пандемии COVID-19.

Проведение концертов и фестивалей остановлено, как в России, так и во многих странах мира. В наиболее сложной ситуации оказались сейчас музыканты – солисты и композиторы, которые не являются штатными сотрудниками каких-либо организаций.

Пятьдесят выбранных экспертным жюри музыкантов-солистов получат единовременную материальную выплату, которая, как надеются ее учредители, поможет справиться с непростой финансовой ситуацией.

10 музыкантов будут приглашены принять участие в концертах и фестивалях, проводимых Юрием Башметом и Русским концертным агентством в течении концертного сезона 2020/21 годов с оплатой проезда, проживания и гонорара.

Пятерым композиторам, также отобранным экспертами, закажут сочинения для концертов в будущем сезоне.

Для участия в конкурсе надо заполнить форму на сайте Русского концертного агентства.

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НС

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