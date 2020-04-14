Юрий Башмет рассказал о заболевших коронавирусом в Большом театре

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14 апреля 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Московский комсомолец"

АГН Москва/Global Look Press, Юрий Башмет

После концерта в знак благодарности российским врачам COVID-19 обнаружили у работников Большого театра. Своими мыслями в связи с вспышкой коронавируса поделился режиссер, педагог Юрий Башмет.

Режиссер отметил достаточные меры безопасности в театре перед концертом. Тест сдали все, здание везде продезинфицировано, все были в перчатках и масках. У каждого артиста была отдельная артистическая, и людей в подсобных помещениях было мало.

Башмет сообщил, что все инфицированные были выявлены заранее и при подготовке к концерту. Никто из тех, у кого тест был положительный, не принимал участие в нем. Он добавил, что, по его мнению, концерт был очень важен для страны.

Популярный актер и певец Михаил Боярский сдал тест на коронавирус после того, как принял участие в концерте "Мы Вместе" в Большом театре.