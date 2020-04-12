Лидия Федосеева-Шукшина в рамках телешоу назвала размер своей пенсии

В ходе передачи "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что ее пенсия составляет 25 тысяч рублей. Кроме того, она получает выплату в размере 30 тысяч рублей, которая раньше называлась "лужковской".

Актриса подчеркнула, что вышеуказанных сумм ей хватает на жизнь. Федосеева-Шукшина добавила, что дочери никогда не помогали ей материально, но пару раз внук Макар привозил ей фрукты на деньги, которые ему давала мать – Мария Шукшина.