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Лидия Федосеева-Шукшина в рамках телешоу назвала размер своей пенсии

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Лидия Федосеева-Шукшина в рамках телешоу назвала размер своей пенсии
Лидия Федосеева-Шукшина, Anatoly Lomohov/Russian Look
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина публично назвала размер своей пенсии. Знаменитая российская актриса в рамках телевизионного шоу не стала скрывать, какую сумму получает ежемесячно.
 
В ходе передачи "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что ее пенсия составляет 25 тысяч рублей. Кроме того, она получает выплату в размере 30 тысяч рублей, которая раньше называлась "лужковской".
 
Актриса подчеркнула, что вышеуказанных сумм ей хватает на жизнь. Федосеева-Шукшина добавила, что дочери никогда не помогали ей материально, но пару раз внук Макар привозил ей фрукты на деньги, которые ему давала мать – Мария Шукшина.
ЕТ
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