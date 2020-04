Участница группы ABBA празднует 70-летие

Аргументы Недели → Культура 13+

5 апреля 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Агнета Фельтског, imago stock&people/

Участница одной из самых успешных и знаменитых поп-групп в истории музыки ABBA, уроженка Швеции Агнета Фельтског в воскресенье, 5 апреля, празднует юбилей. Яркой блондинке сегодня исполнилось 70 лет.

Агнета Фельтског в 1968 году познакомилась со своим будущем супругом Бьорном Ульвеусом, а также с Бенни Андерссоном и Анни-Фрид Лингстад. Эта встреча стала судьбоносной, так как четверка решила создать группу и в 1970 году впервые выступила на публике.

Певица стала популярной не только благодаря своей работе в коллективе – ее сольный альбом был невероятно успешным в Швеции.

С 1982 ABBA почти не выступала. После творческой паузы – с 1988 по 2004 год – Фельтског выпустила сингл If I Thought You'd Ever Change Your Mind, а в 2016 году выпустила пятый альбом под названием "A". В 2018 году Агнета воссоединилась с группой для записи новых песен.