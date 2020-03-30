Винокур рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 Лещенко

Юморист Владимир Винокур в понедельник, 30 марта, рассказал о состоянии своего друга – знаменитого российского певца Льва Лещенко, который ранее был госпитализирован с коронавирусом нового типа.

По словам Винокура, состояние Лещенко улучшается, однако в настоящий момент речь о выписке из медицинского учреждения не идет. "Сам жду", – подчеркнул юморист.