Все новости >>

Аргументы Недели Культура 13+

Винокур рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 Лещенко

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Винокур рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 Лещенко
Лев Лещенко, Anatoly Lomohov/Russian Look
Юморист Владимир Винокур в понедельник, 30 марта, рассказал о состоянии своего друга – знаменитого российского певца Льва Лещенко, который ранее был госпитализирован с коронавирусом нового типа.
 
По словам Винокура, состояние Лещенко улучшается, однако в настоящий момент речь о выписке из медицинского учреждения не идет. "Сам жду", – подчеркнул юморист.
 
Ранее главврач Коммунарской больницы, куда поступил Лев Валерьянович, заявил, что певец заболел пневмонией на фоне коронавируса. Певца поместили в реанимацию, однако несколько дней назад его перевели в обычную палату – к жене, которая также была госпитализирована.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью