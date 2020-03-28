Актер Сергей Смирнов умер после продолжительной болезни. Ему было 37 лет

Аргументы Недели → Культура 13+

28 марта 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Смирнов, фото с сайта театра

Актер театра Российской армии Сергей Смирнов скончался 25 марта. Ему было 37 лет. О кончине артиста сообщили представители Центрального академического театра Российской Армии.

Актер сыграл в этом театре более 30 ролей. Диапазон его актёрских возможностей широк – от комедийных до глубоко драматических. Наиболее запомнившиеся роли Сергея - Гарольд в «Школе любви», Филипп, король Франции в спектакле «Элинор и ее мужчины», Фигаро в «Севильском цирюльнике», Маркиз де Шарон в «Кабале святош» и многие другие. В театре Смирнов как режиссер поставил два спектакля - «Удивительные приключения Маши и Вити» и «Похищение».

Голос Сергея Смирнова Сергей знают любители кино. Он озвучил около 400 иностранных фильмов. Его голосом говорит Человек-паук из одноименного боевика. Смирнов озвучивал персонажей Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера и многих других голливудских звезд.

В театре сообщили, что Смирнов умер после тяжелой болезни. Актеры-коллеги и сотрудники театра искренние соболезнования родным и близким Сергея Смирнова. Прощание с актером состоялось 27 марта в Храме Димитрия Солунского.

Народную артистку СССР Инну Макарову сегодня похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.