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Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище
актриса Инна Макарова, Anatoly Lomohov/Russian Look
В субботу, 28 марта, народную артистку СССР Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня в Союзе кинематографистов России.
 
Инна Макарова скончалась 25 марта на 94-м году жизни. Церемония прощания с актрисой состоялась в ритуальном зале при Центральной клинической больнице в субботу.
 
Макарова прославилась после своих ролей в культовых картинах "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Молодая гвардия", "Дело Румянцева", "Звезда эпохи", "Мертвые души" и многих других.
ЕТ

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