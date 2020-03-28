Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

В субботу, 28 марта, народную артистку СССР Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня в Союзе кинематографистов России.

Инна Макарова скончалась 25 марта на 94-м году жизни. Церемония прощания с актрисой состоялась в ритуальном зале при Центральной клинической больнице в субботу.