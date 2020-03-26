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Народную артистку Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Народную артистку Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище
Инна Макарова, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Народную артистку СССР Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище. О смерти актрисы вчера сообщила ее дочь Наталья Бондарчук. Инне Макаровой было 93 года.

«Дорогие мои друзья! Сегодня, 25 марта, после продолжительной болезни, на 94 году ушла из жизни моя мама — Инна Владимировна Макарова. Народная артистка СССР. Ее роли — с нами! Царствие небесное, мамочка», — сообщала Бондарчук.

О том, что Макарова будет похоронена на Троекуровском кладбище, подтвердил ее внук композитор Иван Бурляев. Сын Натальи Бондарчук отметил, что дата похорон и прощания уточняется.

Сам мужчина не сможет проститься со знаменитой бабушкой. Иван вернулся из Испании и находится в самоизоляции.

Инна Макарова получила популярность по ролям в фильмах «Высота», «Девчата» и «Молодая гвардия».
Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

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