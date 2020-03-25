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Журналисты утверждают, что Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Журналисты утверждают, что Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
актер Александр Домогаров, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В среду, 25 марта, журналисты сообщили, что известный актер Александр Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького. Артист якобы разорвал отношения с руководством и финдиректором театра.
 
Как сообщает издание "СтарХит", Домогаров принял твердое решение покинуть театр. По его словам, даже извинения со стороны руководства МХАТа имени Горького не изменят его позицию. Актер уточнил, что стал "заложником некрасивой ситуации", однако не уточнил, какой именно.
 
Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков в свою очередь заметил, что со стороны театра никакого конфликта нет. 
ЕТ

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