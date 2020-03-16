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Съемки сериала «Властелин колец» приостановлены в Новой Зеландии из-за коронавируса

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Съемки сериала «Властелин колец» приостановлены в Новой Зеландии из-за коронавируса
Новая Зеландия, pixabay.com

Съемки сериала "Властелин колец" в Новой Зеландии приостановлены на две недели. Соответствующее решение было принято в связи с мерами, которые принимаются в стране для борьбы с коронавирусом.

Съемочная группа, состоящая из 800 человек, ранее получила уведомление о необходимости приостановить съемки. Ни у кого из участников проекта вирус к настоящему моменту не выявлен, однако они приняли решение минимизировать нагрузку на ресурсы и инфраструктуру Новой Зеландии.

Информации о точных сроках возобновления работы над сериалом "Властелин колец" к настоящему моменту нет.

ЕТ

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