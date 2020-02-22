Мартин Скорсезе обратился к режиссёру фильма «Паразиты», получившему четыре «Оскара»

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22 февраля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Armando Gallo, globallookpress.com

Режиссер фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо получил письмо от американского режиссера Мартина Скорсезе.

По признанию южнокорейского режиссера, его фильм, получивший четыре «Оскара», Скорсезе понравился.

По признанию Пона Чжуна Хо, он получил от письмо, которое носит «очень личный характер». Режиссер Мартин Скорсезе написал письмо своему южнокорейскому коллеге после вручения премии «Оскар». Скорсезе призвал Пона Чжуна Хо «не слишком долго отдыхать после хорошей работы». Хо отметил, что американский режиссёр ждёт его нового фильма.

Фильм Пон Чжун Хо «Паразиты» стал сенсацией 92-й церемонии вручения «Оскара». Фильм победил в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». Южнокорейский фильм стал первым кино, снятым не на английском языке, получившим награду в номинации «Лучший фильм».

Мартина Скорсез за свои фильмы получал премии «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми», «Грэмми», «Золотой пальмовой ветви», «Золотого медведя», «Сезар», «Серебряного льва» и премии Гильдии режиссёров Америки.