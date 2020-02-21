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Стало известно о смерти матери актрисы Любови Полищук

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Стало известно о смерти матери актрисы Любови Полищук
актриса Любовь Полищук, Alexandr Yakovlev/Russian Look

Актер Алексей Макаров в пятницу, 21 февраля, сообщил о смерти своей бабушки Ольги Пантелеевны Полищук. Отмечается, что пожилая женщина пережила свою дочь Любовь Полищук на тринадцать с половиной лет.

Известно, что Алексей Макаров очень любил свою бабушку и часто навещал ее.

Совсем недавно бывшая гражданская жена актера Виктория Богатырева рассказала о бабушке экс-супруга на одном из телешоу. Женщина призналась, что Ольга Пантелеевна Полищук абсолютно в любых спорах занимала позицию любимого внука.

ЕТ

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