Стало известно о смерти матери актрисы Любови Полищук

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21 февраля 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

актриса Любовь Полищук, Alexandr Yakovlev/Russian Look

Актер Алексей Макаров в пятницу, 21 февраля, сообщил о смерти своей бабушки Ольги Пантелеевны Полищук. Отмечается, что пожилая женщина пережила свою дочь Любовь Полищук на тринадцать с половиной лет.

Известно, что Алексей Макаров очень любил свою бабушку и часто навещал ее.

Совсем недавно бывшая гражданская жена актера Виктория Богатырева рассказала о бабушке экс-супруга на одном из телешоу. Женщина призналась, что Ольга Пантелеевна Полищук абсолютно в любых спорах занимала позицию любимого внука.