Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

«Я нажрал 127 кг, у меня были запои», сын Любови Полищук рассказал, что боялся ее до судорог

, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

«Я нажрал 127 кг, у меня были запои», сын Любови Полищук рассказал, что боялся ее до судорог

Сын известной актрисы Любовь Полищук долгое время хранил обиду на звездную маму, он не мог простить ей несчастного детства, в котором так долго ощущал себя ненужным ребенком.

Популярная артистка развелась с его отцом, артистом Валерием Макаровым, когда мальчику было около четырех лет и он оказался в интернате. «Родители что-то там между собой выясняют, а я живу в интернате. Естественно, у меня была обида на них. Было бы странно, если бы ее не было. Я видел, как родители моих сверстников зацеловывают их, а мои в это время разбираются с отношениями», — признался Алексей.

Но и когда мама забрала его, отношения лучше не стали – непростой характер Любовь Григорьевны пугал ребенка, а тот в свою очередь так сильно напоминал женщине бывшего мужа, что противостояние только усиливалось. «Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этом момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась», — рассказал Макаров в программе канала НТВ «Однажды».

С годами матери и сыну удалось примириться, тем более что и сам Макаров бросил семью и дочь, и, выбрав актерскую профессию, не смог удержаться от соблазнов - злоупотреблял алкоголем, скандалил с близкими. «Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило - и здоровье, и отношения с людьми», — поделился с журналистами сын Полищук.

БИ

//картина дня

Политика

Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, призывавший «мочить» журналистов, вновь оказался в центре скандала. Чиновник от слов решил перейти к делу - расправиться с неугодным…

//новости ан

//новости ан

Экологи заявляют, что новые измерения и пробы грунта доказывают, что новую автомагистраль - Юго-Восточную хорду планируют строить непосредственно на очагах радиоактивного…

Наталью Бочкаревуобвиняли в хранении наркотиков, но она уверяла, что ничего не знала о запрещенных веществах, а признала вину лишь в том, что обнаружив у себя этот…

//новости ан

//новости ан

В Москве появились «съёмные квартиры для создания семьи». Не успели журналисты рассказать о странной тенденции московского рынка недвижимости, как на нее тут же…

В Дагестане массовое заражение. В больницы уже доставлено 193 человека с диагнозом «кишечная инфекция», из них 103 ребенка. Причина заражения – питьевая вода в городской…

//новости ан