«Я нажрал 127 кг, у меня были запои», сын Любови Полищук рассказал, что боялся ее до судорог

//Шоу-бизнес 13+

20 января 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Сын известной актрисы Любовь Полищук долгое время хранил обиду на звездную маму, он не мог простить ей несчастного детства, в котором так долго ощущал себя ненужным ребенком.

Популярная артистка развелась с его отцом, артистом Валерием Макаровым, когда мальчику было около четырех лет и он оказался в интернате. «Родители что-то там между собой выясняют, а я живу в интернате. Естественно, у меня была обида на них. Было бы странно, если бы ее не было. Я видел, как родители моих сверстников зацеловывают их, а мои в это время разбираются с отношениями», — признался Алексей.

Но и когда мама забрала его, отношения лучше не стали – непростой характер Любовь Григорьевны пугал ребенка, а тот в свою очередь так сильно напоминал женщине бывшего мужа, что противостояние только усиливалось. «Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этом момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась», — рассказал Макаров в программе канала НТВ «Однажды».

С годами матери и сыну удалось примириться, тем более что и сам Макаров бросил семью и дочь, и, выбрав актерскую профессию, не смог удержаться от соблазнов - злоупотреблял алкоголем, скандалил с близкими. «Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило - и здоровье, и отношения с людьми», — поделился с журналистами сын Полищук.