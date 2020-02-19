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В Египте открыли памятник российской балерине Анне Павловой

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Египте открыли памятник российской балерине Анне Павловой
балерина Анна Павлова, Russian Look
В египетской столице Каире торжественно открыли памятник легендарной российской балерине Анне Павловой. Это произошло в рамках перекрестного года гуманитарного сотрудничества России и Египта.

 

Подчеркивается, что памятник Анне Павловой был выполнен на средства Ассоциации выпускников российских вузов. На церемонии открытия скульптуры присутствовали представители Академии искусств Египта и дипломаты из РФ. Временный поверенный в делах РФ в Египте Светлана Зубова от имени посольства выразила Академии искусств благодарность за установку монумента балерине и отметила роль скульптора ас-Серуи в поддержке российско-египетских отношений.
Создатель памятника в свою очередь рассказал, что это уже 72-я его работа, но останавливаться он не намерен.
 
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