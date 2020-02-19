В Египте открыли памятник российской балерине Анне Павловой

В египетской столице Каире торжественно открыли памятник легендарной российской балерине Анне Павловой. Это произошло в рамках перекрестного года гуманитарного сотрудничества России и Египта.

Подчеркивается, что памятник Анне Павловой был выполнен на средства Ассоциации выпускников российских вузов. На церемонии открытия скульптуры присутствовали представители Академии искусств Египта и дипломаты из РФ. Временный поверенный в делах РФ в Египте Светлана Зубова от имени посольства выразила Академии искусств благодарность за установку монумента балерине и отметила роль скульптора ас-Серуи в поддержке российско-египетских отношений.