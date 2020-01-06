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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Чебоксарах потребовали убрать памятник Ивану Грозному

, 13:04 [ «Аргументы Недели», , ]

В Чебоксарах потребовали убрать памятник Ивану Грозному
скриншот с кадра youtube-видео, размещенного по адресу www.youtube.com/watch?v=rObYfj43gl8

Установка памятника русскому царю в столице Чувашии расценивается, как неуважение. С таким заявлением выступил Центральный совет чувашских старейшин. Об этом сообщают местные СМИ.

Памятник Ивану Грозному был установлен в Чебоксарах в конце декабря. На открытии монумента присутствовали ведущие политики, общественники и духовенство республики. На это и отреагировал совет старейшин.

«Расцениваем данный факт, как акт неуважения коренных народов Поволжья и дестабилизации взаимоотношений между ними», — публично заявил Центральный совет чувашских старейшин: «Считаем необходимым демонтировать памятник и передать его Чувашскому национальному музею».

Для чувашей Иван Грозный — неоднозначная фигура. Они припоминают ему репрессивные методы.

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