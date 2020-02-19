Лучшие из лучших: примы и премьеры русского балета

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19 февраля 2020, 07:11 [ «Аргументы Недели», Юлия Фёдорова ]

балет, pixabay.com

Балет – удивительное зрелище, которое завораживает многих людей. Легкость, красота танца переносит зрителей в другой мир. Несмотря на то, что балет зародился во Франции, лучшей считается русская балетная школа, которая славится талантливыми и уникальными танцорами.

Сегодня «Аргументы недели» расскажут о примах и премьерах русского балета.

Светлана Захарова.

Прима Большого театра

Родилась в Луцке, Украина, и в 10 лет поступила в хореографическое училище. В 16 она переехала в Санкт-Петербург и поступила в Академию русского балета им. А.Я. Вагановой. Впервые за историю академии балерину зачислили сразу в выпускной класс. Ее настоящая балетная карьера началась в Мариинском театре. В 18 лет она уже стала примой «мариинки».

Талант юной балерины позволил ей даже пропустить обязательный этап – кордебалет.

Через несколько лет балерина приняла наконец приглашение в Москву (а их было четыре).

В 2008 году, заключив контракт с «Ла Скала», балерина удостоилась титула этуали первой среди российских балерин. (Этуаль – высший статус артиста балета).

В 2019 году балерина представила проект MODANSE, который состоял из балетов «Как дыхание» и Gabrielle Chanel. Билеты на одноактные балеты достигали 35 000 рублей.

О личной жизни балерина особо не распространяется. Однако известно, что она замужем за Вадимом Репиным, известным скрипачом. Кстати познакомились супруги на концерте, когда Светлана подошла к скрипачу за автографом. У пары есть дочь, которая также занимается танцами и гимнастикой.

Денис Родькин

Премьер Большого театра

Денис родился в Москве, в семье совсем не творческой. В школьные годы он играл на гитаре, занимался степом. А потом увидел по телевизору Владимира Васильева в балете «Спартак» и понял, что хочет связать свою жизнь с балетом.

Денис окончил хореографическое училище при театре танца «Гжель» и в 2009 году пришел на кастинг в Большой театр, где отметили его рост. Педагогом танцора стал Николая Цискаридзе. Молодой танцор был первым, кто смог попасть в Большой и стать премьером. Сейчас педагогом артиста является Александр Ветров. Однако артист все равно поддерживает связь с Николаем Цискаридзе, который сейчас является ректором Академии русского балета им. А.Я. Вагановой.

Репертуар Дениса обширный: Спартак, Печорин, Вронский, Солор… Танцует он в паре со Светланой Захаровой, которая была всегда для него примером для подражания.

Артист состоит в отношениях с Элеонорой Севенард. Девушка младше его на 8 лет и тоже танцует в Большом театре. В интервью для журнала «Hello!» Элеонора говорила, что Денис для нее не только возлюбленный, но и прекрасный педагог, который всегда поможет.

Диана Вишнева

Прима Мариинского театра

Диана родилась в Ленинграде, в интеллигентной семье. С детства она всесторонне развивалась: ходила на кружки, танцевальную студию. Гузали Фагимовна, мать Дианы Вишневой, поклонница балета, отвела дочь в Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой. Однако девочка поступила туда только со второго раза. После выпуска из академии Диана сразу вошла в трупу Мариинского театра. На сцене «мариинки» балерина выступала и ранее, когда была стажером. Вишнева исполнила партию в «Дон Кихоте».

Балерина выступала не только в Мариинском театре, в 1996 году она танцевала на сцене Большого театра, потом в «Ла Скала», в парижской опере и в «Метрополитен-опере». Диану Вишневу нередко называли самой утонченной и изящной балериной.

Балерина создает и персональные проекты. Например, сольные программы «Красота в движении», «На грани».

Кроме того, Диана является создателем фестиваля современной хореографии «Context». Фестиваль включает в себя мировые премьеры, выступления лучших танцевальных коллективов, постановки молодых авторов.

В интервью BURO. балерина говорила, что театр меняется, появляется мультимедийность, мультижанровость, появляется что-то новое. И это новое необходимо показывать.

Балерина замужем за продюсером Константином Селиневичем. Диана считает мужа опорой во всем и очень тепло о нем говорит. У пары есть сын.

Артемий Беляков

Премьер Большого театра

Артемий родился в Твери. В 5 лет родители отвели будущего премьера в ансамбль «Летите, голуби». Там мальчик влюбился в танец. Когда ансамбль приехал в Москву на соревнования, знакомая педагога отметила данные Белякова и рекомендовала поступать в балетную школу.

Вскоре он поступил в Московскую государственную академию хореографии. Во время учебы Артемий столкнулся со сложностями в виде изнурительных физических нагрузок и большого количества теории.

В 2010 году танцор был принят в балетную трупу Большого театра. В репертуар Артемия входят роли Злого Гения («Лебединое озеро»), Щелкунчика («Щелкунчик»), Ленского («Онегин»).

В 2015 году Беляков окончил балетмейстерский факультет МГАХ. Артист еще до поступления в МГАХ участвовал в организации многих постановок. Сейчас его деятельность в качестве хореографа насчитывает уже большое количество постановок. Например, в 2018 году Артемий поставил номер «Праздничная увертюра», которым открылся праздничный концерт «Ночь в Большом», посвященный завершению чемпионата мира по футболу.

Артемий женат на первой солистке Большого театра Дарье Хохловой.