Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией

Актер театра и кино Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией в Москве. 65-летний Гаркалин находился дома, отдыхал, когда ему стало трудно дышать, у него неожиданно началась одышка.
Ему вызвали "скорую". Артиста отвезли в больницу. Врачи провели обследование артистка и, по предварительным данным, поставили диагноз "пневмония". Некоторое время Валерию Гаркалину придется провести в больнице, пройти курс лечения.
Народный артист России Валерий Гаркалин получил популярность, исполнив роль в комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли".
Несколько лет назад актер перенес инфаркт.