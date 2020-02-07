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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Культура 13+

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией

, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией
Валерий Гаркалин, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актер театра и кино Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией в Москве. 65-летний Гаркалин находился дома, отдыхал, когда ему стало трудно дышать, у него неожиданно началась одышка.

Ему вызвали "скорую". Артиста отвезли в больницу. Врачи провели обследование артистка и, по предварительным данным,  поставили диагноз "пневмония".  Некоторое время Валерию Гаркалину придется провести в больнице, пройти курс лечения.

Народный артист России Валерий Гаркалин получил популярность, исполнив роль в комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли".
Несколько лет назад актер перенес инфаркт.

 

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