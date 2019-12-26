Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

В Крокусе с размахом празднуют тысячный «День Рождения Деда Мороза»

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Крокусе с размахом празднуют тысячный «День Рождения Деда Мороза»

20 декабря зрители «Крокус Сити Холла» перенеслись на межгалактический корабль, на котором прошло празднование юбилея настоящего Деда Мороза с Русского Севера! В честь громкого повода главный зимний волшебник России устроил грандиозный бал и позвал на празднование всех своих добрых знакомых.

Первыми сказочное шоу увидели ребята из детских домов и реабилитационных центров. Их поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пожелал гостям праздника благополучия и здоровья, и чтобы все их мечты обязательно сбывались. 

 

Сюжет представления удивил зрителей масштабностью. Вместе с Дедом Морозом дети отправились в увлекательное путешествие к океанским глубинам и необъятным просторам космоса. Разгадать тайну появления на Земле Деда Мороза и Снегурочки зрителям помогли задорные волшебницы из «Сказочного патруля».

Вместе с ребятами они поиграли с воздушными облаками и морскими обитателями, заглянули в гости к подземным гномам, и даже справились с огромным осьминогом!

Дети и родители завороженно наблюдали за полетом гигантского дирижабля над концертным залом.  И малышам, и взрослым зрителям было о чем поразмышлять – несколько музыкальных номеров шоу были посвящены важности бережного отношения к экологии.

 

Ёлка в Крокусе многие годы поддерживает статус самого масштабного детского шоу России. В этом году зрителей ждали 300 артистов на сцене, 80 артистов в зрительном зале, 500 уникальных костюмов, лазерное шоу, яркая графика и пространственный видеомэппинг с погружением в виртуальную реальность.

Для зрителей в зале подготовили 4 интерактивные игры: в воздухе парили  240 предметов, которые с азартом отбивали дети. Поиграть удалось всем – и тем, кто был ближе к сцене, и тем, кто смотрел представление с высоты балкона. Кроме того, впервые в истории Крокуса великолепный обзор со всех мест в зале обеспечили два огромных проекционных экрана. Все зрители без исключения насладились красотой и грандиозностью шоу!

Премьера состоялась с большим успехом, а впереди москвичей и гостей столицы ждут еще 39 шоу, которые пройдут в период новогодних праздников – у зрителей будет возможность выбрать удобный день и сеанс.

Семейных развлечений в Крокусе хватит на целый день, ведь помимо основного представления гостей ёлки ждет свободный вход в самый большой в Европе парк развлечений.

В парке работают более 60 аттракционов для малышей, а также проходит бесплатное интерактивное шоу «Кругосветное путешествие» с участием пингвинов Kinder Pingui. Кроме того, на территории Парка расположен интерактивный космический парк «Космодрайв» и зона виртуальной реальности VREAL – впечатлений хватит и детям, и взрослым!

 

Шоу «День Рождения Деда Мороза» проходит с 21 декабря по 7 января в «Крокус Сити Холле».

Подробней на сайте: https://www.7-raduga.ru

О продюсерском центре «Седьмая Радуга»

«Седьмая Радуга» – лидер индустрии семейных мероприятий с 1997 года. Это единственная в мире компания, которая занимается только высокобюджетными и эксклюзивными шоу для всей семьи. Ежегодно более 400 000 семей выбирает новогодние шоу, организованные «Седьмой Радугой».

Продюсерский центр «Седьмая Радуга» – лауреат премии «Эмоция» в номинации «Симпатия года – за самую профессиональную подготовку проекта» (2007) и премии Kudago.ru в категории «Лучшее детское мероприятие» (2015).

ГБ

//картина дня

В 2020 году цены на жилищно-коммунальные услуги повысятся 1 июля, один раз в году. Плата за услуги ЖКХ в среднем по России вырастет на четыре процента, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

В 2020 году цены на жилищно-коммунальные услуги повысятся 1 июля, один раз в году. Плата за услуги ЖКХ в среднем…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В день прибытия первого поезда из Москвы в Симферополь, который проехал по мосту через Керченский пролив, в крымской столице установили рекорд России.

Народный артист РФ Олег Газманов поприветствовал участников акции «Закалённая Россия – Здоровая страна». Марафон пройдёт 29 декабря. Уже более 50 регионов страны готово…

//новости ан

Больница в городе Богданович находится в 100 километрах от Екатеринбурга. Российская глубинка, в которой вспыхнул скандал - работники больницы посмели рассказать…

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал Общероссийскую акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна». Марафон пройдёт…

//новости ан

Состояние худрука «Современника» Галины Волчек резко ухудшилось. У актрисы прогрессирует пневмония, к этому диагнозу добавился ателектаз — идет разрушение тканей легких…

//новости ан

История об изнасиловании девушки-дознавателя своими коллегами прямо в отделе наделала в Уфе немало шума. Даже в органах многие не верили, что такое могло произойти…

//новости ан

//новости ан

В Новгородской области следователи возбудили уголовное дело против полицейских, которые не приняли у местной жительницы заявление о похищении 7-летнего сына. На следующий…

//новости ан

Организатор молодежных патриотических игр задержан за изнасилование 12-летней девочки. Игорь Толстошеин в течении трех дней держал ее в квартире, где издевался…

Певица Пелагея рассталась со своим супругом – хоккеистом Иваном Телегиным. Подписчики уже давно считали, что пара находится на грани развода из-за измен, и вот слухи…

В начале декабря состоялась торжественная церемония начала первых в истории трубопроводных поставок российского газа в Китай по «восточному» маршруту - магистральному…

//новости ан

К спецкору «Новой газеты» пришли с обысками сотрудники СКР в сопровождении СОБРа. Сейчас никто в редакции не знает, где находится Юлия Полухина. Журналистку увезли…

Из-за ошибки в базе данных полиции 38-летняя россиянка лишилась работы учителя начальных классов. По данным правоохранителей у Дианы Гасановой десять судимостей. Вот…