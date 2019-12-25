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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В "Современнике" предоставили информацию о состоянии Галины Волчек

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

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Галина Волчек, Kremlin Pool/Global Look Press
Директор "Современника" Игорь Попов утром в среду, 25 декабря, предоставил журналистам информацию о состоянии здоровья художественного руководителя театра, режиссера и актрисы Галины Волчек.
 
В настоящий момент, по словам Попова, состояние Галины Борисовны остается стабильным. Она проходит лечение в столичной больнице и постоянно находится под присмотром врачей.
 
Ранее стало известно, что Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу. Уточнялось, что у художественного руководителя театра "Современник" медики диагностировали воспаление легких.
ЕТ

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