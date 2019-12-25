Директор "Современника" Игорь Попов утром в среду, 25 декабря, предоставил журналистам информацию о состоянии здоровья художественного руководителя театра, режиссера и актрисы Галины Волчек.

В настоящий момент, по словам Попова, состояние Галины Борисовны остается стабильным. Она проходит лечение в столичной больнице и постоянно находится под присмотром врачей.

Ранее стало известно, что Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу. Уточнялось, что у художественного руководителя театра "Современник" медики диагностировали воспаление легких.