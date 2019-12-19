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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

Кто возвеличивает большой круглый ноль по имени Гузель Яхина?

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Кто возвеличивает большой круглый ноль по имени Гузель Яхина?

На прошлой неделе состоялось очередное вручение литературной премии «Большая книга». Призовой фонд: три миллиона рублей – первый приз, полтора миллиона – второй и один миллион – третий.

Первое место получило в этом году обширное исследование Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского «Венедикт Ерофеев: посторонний». Второе место досталось артисту Григорию Служителю за роман «Дни Савелия».  Это неплохо для дебюта, но участвовать в списках больших литературных премий автору категорически рано. Ценность его трогательного дилетантского сочинения не слишком высока. А третье место присуждено Гузели Яхиной за роман «Дети мои».  Это читать невозможно. Автор не владеет словом, не умеет писать! Однако публике упорно преподносят произведения Яхиной в качестве высших достижений литературы. Её ничтожные поделки переводятся на десятки языков. Яхиной вручаются премии, она даже руководила «Тотальным диктантом» в 2018 году.

 «Большая книга» из года в год игнорирует действительно одарённых писателей - хотя бы Славникову, Иванова, Крусанова, Елизарова - и возвеличивает большой круглый ноль по имени Гузель Яхина. Трудолюбивая, как все графоманы, Яхина вряд ли виновата, что её косноязычные сочинения легли в основу чьего-то хитроумного проекта.

Подробнее рецензию Татьяны Москвиной читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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