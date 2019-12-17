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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

Наш Главный Художник. Скорбим. Любим.

, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Наш Главный Художник. Скорбим. Любим.

17 декабря 2019 года на 82-м году ушел из жизни главный художник ГАЦТК им. С.В. Образцова Сергей Александрович Алимов, народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии России, лауреат премии Москвы, член Российской академии кинематографических искусств, кавалер Ордена Дружбы.

Его работы в театре: «Пиковая дама», «Великий пересмешник», «Братец Кролик», «Винни по прозвищу Пух!», «Ночь перед Рождеством», «Путешествия Гулливера», «Три поросенка» «Дон Кихот», «Барон Мюнхаузен».

Ушел из жизни наш дорогой, наш любимый, наш незаменимый Сергей Александрович.
Человек чести, необычайного таланта, исключительного вкуса и любви к своему театру. Наш Главный Художник. Такого больше нет, и никогда уже не будет. Но остались его ученики, значит, осталась надежда.

ГА

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