Дмитрий Певцов посвятит концерты в Кремле памяти великого режиссера Марка Захарова

//Культура 13+

16 октября 2019, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Певцов, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Народный артист России Дмитрий Певцов посвятит свои концерты в Кремлевском дворце памяти художественного руководителя театра "Ленком", великого режиссера Марка Захарова. В концерте Певцова будут исполнены песни из легендарных фильмов Марка Захарова, в частности из "Обыкновенного чуда".

Ленком грустит, но смотрит в будущее

Дмитрий Певцов работает в "Ленкоме" 28 лет.

Марк Анатольевич Захаров 28 сентября 2019 года скончался на 86 году жизни.

Директор Марк Варшавер стал директором с расширенными полномочиями.

Варшавер дал интервью "Аргументам недели". Марк Захаров умер. А в Ленком всё равно стоят очереди.