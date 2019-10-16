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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

Дмитрий Певцов посвятит концерты в Кремле памяти великого режиссера Марка Захарова

, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Певцов посвятит концерты в Кремле памяти великого режиссера Марка Захарова
Дмитрий Певцов, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Народный артист России Дмитрий Певцов посвятит свои концерты в Кремлевском дворце памяти художественного руководителя театра "Ленком", великого режиссера Марка Захарова. В концерте Певцова будут исполнены песни из легендарных фильмов Марка Захарова, в частности из "Обыкновенного чуда".

Ленком грустит, но смотрит в будущее

Ленком грустит, но смотрит в будущее

Дмитрий Певцов работает в "Ленкоме" 28 лет.

Марк Анатольевич Захаров 28 сентября 2019 года  скончался на 86 году жизни.
Директор Марк Варшавер стал директором с расширенными полномочиями.
Варшавер дал интервью "Аргументам недели". Марк Захаров умер. А в Ленком всё равно стоят очереди.

ИЧ

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