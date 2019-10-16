Дмитрий Певцов посвятит концерты в Кремле памяти великого режиссера Марка Захарова

Народный артист России Дмитрий Певцов посвятит свои концерты в Кремлевском дворце памяти художественного руководителя театра "Ленком", великого режиссера Марка Захарова. В концерте Певцова будут исполнены песни из легендарных фильмов Марка Захарова, в частности из "Обыкновенного чуда".
Дмитрий Певцов работает в "Ленкоме" 28 лет.
Марк Анатольевич Захаров 28 сентября 2019 года скончался на 86 году жизни.
Директор Марк Варшавер стал директором с расширенными полномочиями.
Варшавер дал интервью "Аргументам недели". Марк Захаров умер. А в Ленком всё равно стоят очереди.