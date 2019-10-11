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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

Михаил Пиотровский останется гендиректором Эрмитажа до 2022 года

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Пиотровский останется гендиректором Эрмитажа до 2022 года
фото: pixabay.com

Председатель правительства России Дмитрий Медведев переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Государственного Эрмитажа. Пиотровский будет возглавлять Эрмитаж еще три года, до 2022 года.

Пиотровский руководит известным во всем мире музеем в Санкт-Петербурге с 1992 года. В 2016 году контракт с ним был продлён до 2020 года. 

В документе, подписанном премьером, говорится: "Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж» на срок 3 года, освободив его от занимаемой должности".

ИЧ

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