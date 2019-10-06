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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

Собянин принял решение, кто станет худруком "Ленкома" после смерти Марка Захарова

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин принял решение, кто станет худруком "Ленкома" после смерти Марка Захарова
Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, кто станет художественным руководителем театра "Ленком" после смерти Марка Захарова. Решение, принятое Сергеем Собяниным, огласила вице-мэр Наталья Сергунина.

Андрей Караулов сообщил, что документы на присвоение "Ленкому" имени Захарова готовы к подписанию

Андрей Караулов сообщил, что документы на присвоение "Ленкому" имени Захарова готовы к подписанию

 

Директор "Ленкома" Марк Варшавер станет худруком. Варшавер работал с Марком Захаровым 40 лет.
Варшавер остается в статусе директора, но с полномочиями определять политику творческого коллектива во всех направлениях. "Его профессиональный опыт и репутация не подлежат никакому сомнению", - отмечает "МК".

С просьбой назначить худруком "Ленкома»"его директора Марка Варшавера ранее к департаменту культуры Москвы обратился коллектив театра.

Сам Варшавер отметил, что у него теперь "расширенные полномочия, они очень ответственны, потому что держать планку после Марка Анатольевича крайне тяжело, особенно не имея рядом такого великого режиссера". "Но мы сейчас будем стараться, чтобы удерживать эту планку, чтобы она ни в коем случае не понижалась", - цитирует соратника Марка Захарова радиостанция Business FM.

Марк Захаров, руководивший "Ленкомом" с 1973 года, умер 28 сентября. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.

ИЧ

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