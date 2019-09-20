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20 сентября 2019, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня речь пойдет об уникальной актрисе, которая блистательно играет в театре Армии много лет, народной артистке СССР Людмиле Чурсиной. Людмила Алексеевна известна широкому зрителю по многочисленным работам в кино. Она сыграла более 100 ролей, среди которых участие в фильмах «Долгая дорога в дюнах», «И это все о нем», «Когда деревья были большими», «Чисто московские убийства» и многие другие. А можно ли сегодня увидеть Людмилу Чурсину на театральных подмостках?

«В репертуаре Театра Армии идет три спектакля с участием известной актрисы – это две постановки Александра Бурдонского «Игра на клавишах души» и «Элинор и ее мужчины» и премьера прошлого сезона – спектакль «Осенняя история, который идет на Экспериментальной сцене. Недавно, «Элинор и ее мужчины» на Малой сцене сыграли сотый раз. И после каждого спектакля не остается равнодушных, Людмила Алексеевна умеет задеть скрытые струны души», - рассказывают в пресс-службе Театра Армии.

Постановка «Игра на клавишах души» - сильный спектакль о том, как пережить трагедию потери. К гениальной пианистке Лив Штайн, недавно потерявшей сына, приходит ангел в обличье молодой женщины. Эта девушка несет особую миссию – возродить знаменитую пианистку к жизни, к творчеству. Потому что такой талант, как у Лив Штайн, не должен быть утрачен. Она обязана отдавать его людям, чтобы они, соприкоснувшись с гением, становились лучше. Так трактует эту очень непростую тему режиссер Александр Бурдонский. В роли Лив Штайн – н.а.СССР Людмила Чурсина.







«Осенняя история» - мудрая пьеса Альдо Николаи на тему «отцы и дети». Спектакль поставлен режиссером Валентином Варецким на экспериментальной сцене. Он рассчитан на трех актеров, две мужские роли исполняют народный артист России Александр Дик и заслуженный артист РФ Виталий Стремовский, в женской роли - народная артистка СССР Людмила Чурсина. Разрыв связей между близкими людьми — стариками-родителями и их еще живущими полной жизнью детьми — всегда трагедия. Страшно, когда человек понимает, что жизнь прожита не так, как хотелось бы, и ничего уже не исправить. Амбра, роль которой исполняет Людмила Чурсина, появляется словно бы ниоткуда, помогает уставшим от одиночества героям осознать, что радоваться можно даже самому последнему дню.







«Элинор и ее мужчины» поставил режиссер Александр Бурдонский в 2011 году, и с тех пор постановка идет с большим успехом. Элинор Аквитанскую - супругу двух королей — сначала французского, затем английского, потрясающе играет Людмила Чурсина. Элинор — личность исключительная, она любит своего Генриха, несмотря на его измены, на заточение, в котором он держит ее десять лет. Генрих хочет передать бразды правления младшему сыну — ветреному Джону, а не Ричарду, располагающему качествами, необходимыми для монарха. Элинор – умная женщина, она понимает, что Джон приведет страну в хаос. Она борется не только за власть, но и за будущее державы. И за своего Генриха — надежда вернуть его живет в ней до самой смерти.