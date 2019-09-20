Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура 13+

Игра на клавишах души

20 сентября 2019, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня речь пойдет об уникальной актрисе, которая блистательно играет в театре Армии много лет, народной артистке СССР Людмиле Чурсиной. Людмила Алексеевна известна широкому зрителю по многочисленным работам в кино. Она сыграла более 100 ролей, среди которых участие в фильмах «Долгая дорога в дюнах», «И это все о нем», «Когда деревья были большими», «Чисто московские убийства» и многие другие. А можно ли сегодня увидеть Людмилу Чурсину на театральных подмостках?

«В репертуаре Театра Армии идет три спектакля с участием известной актрисы – это две постановки Александра Бурдонского «Игра на клавишах души» и «Элинор и ее мужчины» и премьера прошлого сезона – спектакль «Осенняя история, который идет на Экспериментальной сцене. Недавно, «Элинор и ее мужчины» на Малой сцене сыграли сотый раз. И после каждого спектакля не остается равнодушных, Людмила Алексеевна умеет задеть скрытые струны души», - рассказывают в пресс-службе Театра Армии.

Постановка «Игра на клавишах души» - сильный спектакль о том, как пережить трагедию потери. К гениальной пианистке Лив Штайн, недавно потерявшей сына, приходит ангел в обличье молодой женщины. Эта девушка несет особую миссию – возродить знаменитую пианистку к жизни, к творчеству. Потому что такой талант, как у Лив Штайн, не должен быть утрачен. Она обязана отдавать его людям, чтобы они, соприкоснувшись с гением, становились лучше. Так трактует эту очень непростую тему режиссер Александр Бурдонский. В роли Лив Штайн – н.а.СССР Людмила Чурсина.

Игра на клавишах души
«Осенняя история» - мудрая пьеса Альдо Николаи на тему «отцы и дети». Спектакль поставлен режиссером Валентином Варецким на экспериментальной сцене. Он рассчитан на трех актеров, две мужские роли исполняют народный артист России Александр Дик и заслуженный артист РФ Виталий Стремовский, в женской роли - народная артистка СССР Людмила Чурсина. Разрыв связей между близкими людьми — стариками-родителями и их еще живущими полной жизнью детьми — всегда трагедия. Страшно, когда человек понимает, что жизнь прожита не так, как хотелось бы, и ничего уже не исправить. Амбра, роль которой исполняет Людмила Чурсина, появляется словно бы ниоткуда, помогает уставшим от одиночества героям осознать, что радоваться можно даже самому последнему дню.
Игра на клавишах души
«Элинор и ее мужчины» поставил режиссер Александр Бурдонский в 2011 году, и с тех пор постановка идет с большим успехом. Элинор Аквитанскую - супругу двух королей — сначала французского, затем английского, потрясающе играет Людмила Чурсина. Элинор — личность исключительная, она любит своего Генриха, несмотря на его измены, на заточение, в котором он держит ее десять лет. Генрих хочет передать бразды правления младшему сыну — ветреному Джону, а не Ричарду, располагающему качествами, необходимыми для монарха. Элинор – умная женщина, она понимает, что Джон приведет страну в хаос. Она борется не только за власть, но и за будущее державы. И за своего Генриха — надежда вернуть его живет в ней до самой смерти.

ГА

//картина дня

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран «Антитеррористической операции» (прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Ответчики – 7 ИКМО и более…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуму РФ внесли законопроект, авторы которого предлагают обязать агрегаторов такси признать своих водителей штатными сотрудниками. Об этом сообщает Telegram-канал…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан