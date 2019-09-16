Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Культура 13+

Юные художники поедут в Грецию

16 сентября 2019, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

В рамках Года Языка и Литературы между Грецией и Россией Отдел Печати и Коммуникаций посольства Греции в Москве проводит большой конкурс рисунков для детей со всей России. Два победителя этого сказочного конкурса выиграют поездку в Грецию летом 2020 года.

Условия участия в конкурсе очень просты. Надо прочитать басни Эзопа и нарисовать свое видение творения великого баснописца и философа. В конкурсе могут принять участие дети со всех школ России в возрасте от 7 до 12 лет. Свое видение любимую басни Эзопа нужно отправить до 1 февраля 2020 в Отдел Печати и Коммуникаций посольства Греции в Москве на этот адрес contestgreece@gmail.com

Юные художники поедут в Грецию
Победители из двух возрастных категории (7-9 и 10-12 лет) выиграют сказочную поездку в регион Халкидики с родителями летом 2020 года.

Всем удачи! Рисуйте, выигрывайте и путешествуйте!

Юные художники поедут в Грецию

ГА

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…