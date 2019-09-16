Юные художники поедут в Грецию

//Культура 13+

16 сентября 2019, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

В рамках Года Языка и Литературы между Грецией и Россией Отдел Печати и Коммуникаций посольства Греции в Москве проводит большой конкурс рисунков для детей со всей России. Два победителя этого сказочного конкурса выиграют поездку в Грецию летом 2020 года.

Условия участия в конкурсе очень просты. Надо прочитать басни Эзопа и нарисовать свое видение творения великого баснописца и философа. В конкурсе могут принять участие дети со всех школ России в возрасте от 7 до 12 лет. Свое видение любимую басни Эзопа нужно отправить до 1 февраля 2020 в Отдел Печати и Коммуникаций посольства Греции в Москве на этот адрес contestgreece@gmail.com







Победители из двух возрастных категории (7-9 и 10-12 лет) выиграют сказочную поездку в регион Халкидики с родителями летом 2020 года.

Всем удачи! Рисуйте, выигрывайте и путешествуйте!









