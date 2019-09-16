Владимир Меньшов не верит, что ему пошёл девятый десяток

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16 сентября 2019, 12:45 [«Аргументы Недели», Вячеслав ПАН ]

фото: Anatoly Lomokhov / globallookpress.com

Владимиру Меньшову, режиссеру, народному артисту, 17 сентября исполняется 80 лет. Его работы "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит" признаны самыми любимыми фильмами в стране. Сам режиссер не особо любит общаться с журналистами.

Меньшов старался работать не для сиюминутного успеха, а делал фильмы, которые становились праздником, победой. Когда праздник продолжается очень долго, это и есть успех, - говорит сам кинорежиссёр. Меньшов вспоминает, что на его памяти было очень много звёзд, которые быстро загорались и также быстро исчезали. Главное при работе над фильмом - заслужить любовь зрителя. Я счастлив, что мои фильмы по-прежнему любят, - отметил Меньшов однажды.

Когда на телевидении в сотый раз, а может быть и в тысячный, показывают «Любовь и голуби», зрители прилипают к экрану, словно видят его впервые, и каждый раз находят новые крылатые фразы, растаскивая их на афоризмы и цитаты. Меньшов считает, это подарком от зрителей. Его фильмы всегда разбирали на цитаты, пересматривая по много раз, а за рубежом их считали энциклопедией советской жизни.



«Москва слезам не верит» была первой совместной работой Меньшова и актрисы Веры Алентовой, которая приходится режиссёру супругой.

Снимать фильм было довольно тяжело. Владимир Валентинович постоянно придирался по разным мелочам. И, знать, не напрасно это делал. Режиссер вспоминает, что однажды к нему подошел сотрудник ЦРУ и рассказал о Рейгане, который несколько раз пересматривал фильм про московскую провинциалку.

Но были в жизни мастера и моменты, которые являлись не такими позитивными, как кажется. Картину «Любовь и голуби» неоднократно возвращали на доработку. Госкино не хотело принимать фильм из-за того, что в ней было слишком много сцен с употреблением алкоголя.



Ряд проектов не были завершены из-за отсутствия финансирования. Речь идет о фильме «Большой вальс».

Режиссер признался, что в жизни всегда полагался на судьбу. Кинематограф стал главным смыслом его жизни. Попытки играть в театре приносили большой успех, но актером театра Меньшов себя не видит.

В настоящее время знаменитый режиссёр возглавляет оскаровский комитет. Вся его работа носит открытый характер. Помимо этого режиссер снимает документальный фильм об истории ВГИКа. В ближайшее время институт отметит вековой юбилей.

Меньшов рассказывал, что пока не готов поверить в то, что ему скоро пойдет девятый десяток. Для режиссера эта невообразимая цифра. До такого большого юбилея не планировал дожить, - признался Меньшов. День рождения он отметит в кругу семьи, без лишнего внимания. Хотя вся Россия и страны, входившие в СССР, будут мысленно и громогласно поздравлять великого русского режиссёра.

Лучшие фильмы Владимира Меньшова:

«Москва слезам не верит»

«Любовь и голуби»

«Розыгрыш»

«Легенда №17»

«Куколка»

Лучшие сериалы Владимира Меньшова:

«Ликвидация»

«Диверсант 2: Конец войны»

«Диверсант»

«Адвокат»

«Екатерина»