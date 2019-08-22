Директор Эрмитажа сообщил, что Сирийскую Пальмиру восстанавливать не будут

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что разрушенные в ходе гражданской войны памятники сирийской Пальмиры в ближайшее время восстанавливать не будут.

Как пишет издание "ОТР", Пиотровский в качестве причины подобного решения указал на продолжающуюся войну в этом арабском государстве, существующие принципы ЮНЕСКО, которые не предполагают воссоздания полностью разрушенных памятников и действующие сейчас против правительства Сирии санкции.

Директор Эрмитажа также рассказал, что сейчас специалисты из Эрмитажа работают с сирийскими коллегами над созданием 3D-моделей памятников Пальмиры, чтобы это достояние было доступно общественности.