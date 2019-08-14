Друг Джигарханяна объяснил причину госпитализации

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал о состоянии актёра. По его словам, знаменитость скоро выпишут из больницы и он продолжит работу в театре.

Армен Джигарханян попал в реанимацию

"Профилактически он капается, на следующей неделе уже будет в театре. В выходные его выписывают, я не знаю, кто разносит слухи. Нет никакой критики", - передаёт слова Согомоняна ТРК "Звезда".

Друг артиста отметил, что Джигарханян проходит профилактические мероприятия регулярно с целью поправить и укрепить совё здоровье перед новым театральным сезоном. Согомонян добавил, что ни о каких операциях речи даже не идёт.

Ранее сообщалось, что актёр театра и кино Армен Джигарханян попал в реанимацию с обострением давнего заболевания.