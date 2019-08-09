СМИ: 83-летний Ален Делон после инсульта восстанавливается в Швейцарии

83-летний актер, всемирно признанная звезда кино Ален Делон лечится в швейцарской клинике после недавно перенесенного инсульта. Медики сообщили, что в настоящий момент его состояние является стабильным.

Сын Алена Делона подтвердил, что его отец перенес сердечный приступ и легкий инсульт. Актеру провели операцию в парижском госпитале Питье-Сальпетриер, после чего его перевели в палату интенсивной терапии, а затем перевезли в Швейцарию, передает портал teleprogramma.pro.

Сейчас состояние здоровья артиста у специалистов опасения не вызывает, пишет издание Le Dauphiné Libéré.

Напомним, Делон был госпитализирован в середине июня.