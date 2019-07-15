В субботу, 13 июля, в Москве на 94-м году жизни скончался художник-постановщик киностудии "Мосфильм" Стален Волков. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

"13 июля 2019 года на 94-м году жизни ушёл из жизни выдающийся кинематографист, добрый, отзывчивый человек , о котором все мы вспоминаем с большой теплотой...Коллеги-кинематографисты приносят соболезнования родным и близким Сталена Никандровича Волкова", - говорится на сайте организации.

Уточняется, что прощание состоится 18 июля в 12:00 в морге Центральной клинической больницы Москвы.

Стален Волков родился 7 сентября 1925 года в Харькове. Являлся участником Великой Отечественной войны. Удостоен звания народный художник РФ. Был членом Гильдии художников кино Союза кинематографистов России, Академии художеств России и кинематографических академий "Золотой Орел" и "Ника".