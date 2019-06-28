В Свердловской области найден подлинник Рубенса

В музее изобразительных искусств в небольшом городе Ирбит найдена подлинная картина всемирно известного художника Питера Рубенса «Положение во гроб». Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Положение во гроб» считалась копией. Пару лет назад ей назначили реставрацию. Во время работ появилось подозрение, что это подлинник. Полотно было отправлено на экспертизу.

«Несколько дней назад мы получили устное подтверждение о подлинности работы от экспертов Эрмитажа», — заявил директор Ирбитского музей изобразительных искусств.

Официальное подтверждение экспертного заключения обещано позднее. В музей картина попала в 1975 году. Ранее она хранилась в Эрмитаже и считалась копией. Это предварительный эскиз «Положения во гроб».

Семь лет назад в Ирбитском музее произошл аналогичный случай. Считавшееся копией полотно Рубенса «Кающаяся Магдалина», которое хранилось здесь, оказалось настоящим. Это выяснилось также во время реставрации.

СПРАВКА АН

Ирбитский государственный музей изобразительных искусств — музей живописи, расположенный в городе Ирбит Свердловской области. Был основан как городской выставочный зал в 1972 году.