Театральная статистика: шок, сверхдоходы и нищета...

2019 год правительство объявило Годом театра. Год ровно на середине, но никаких заметных движений на эту тему не ощущается. Хотя, как оказалось, Минкульту отдельно выделили под мероприятие 1,5 млрд рублей.



Минкульту впервые за последние 8 лет резко подкинули денег, бюджет махом подрос с прошлогодних 93 до 125 млрд рублей. Для этой сферы невиданный денежный дождь, хотя по меркам бюджета расходы копеечные, 0,7% от общих трат. Сделано это было поневоле, не столько ради культуры, сколько из минимальных приличий. После многолетних напоминаний правительству пришлось вспомнить о своём очень давнем обещании поднять зарплаты работников культуры с нищенских до средних по регионам.



Реальные зарплаты «в культуре» во всех регионах по-прежнему ниже средних. Что до красивых цифр, в них заложены сумасшедшие оклады разнообразного культурного руководства. В 2018 г. Минкульту по закону пришлось опубликовать зарплаты директоров театров, музеев и галерей, цифры многих шокировали. Месячная зарплата директора Эрмитажа оказалась 733 тыс. руб. в месяц, Третьяковки – 519 тыс. руб., Исторического музея – 580 тысяч. В Малом театре директору платят 600 тыс. руб., в Большом – 550 тыс., в МХАТе – 570 тысяч. Это ещё как-то можно понять, учреждения с мировым именем, люди очень заслуженные. Но тут только верхушка системы, куда менее именитое начальство тоже не обижает себя. Даже оклад руководителя не особо известного Детского музыкального театра и тот оказался 389 тыс. руб. в месяц, в Театре Наций директору платят того больше, 476 тысяч.

Так что в Год театра за театральное начальство можно порадоваться. Таких начальников в РФ в целом немного, но их число постепенно растёт.



Очень интересные данные можно почерпнуть из малодоступных сводок Министерства культуры. Скажем, у какого театра в РФ больше всего зданий? У Мариинки их 116! Второй крупнейший владелец театральной недвижимости – Большой театр (96 зданий), третьим неожиданно оказался Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр в Симферополе (44 здания). В целом в РФ десять театров, у которых 10 и больше зданий. Среди счастливчиков не только Малый, театр Калягина и Академический театр балета, но также Мурманский областной драматический и дербентский Государственный табасаранский драмтеатр. При этом 380 театров из 649 владеют только одним зданием.



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