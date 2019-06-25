"Спасите МХАТ", актеры записали видеообращение и просят президента Путина вмешаться в ситуацию

Актеры Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти МХАТ и вернуть театр Татьяне Дорониной.

По мнению артистов, бывшего художественного руководителя перевели на пост президента театра, лишив всех полномочий, в том числе, и возможности влияния на репертуар. «Классический репертуар замещается пьесами сомнительного характера и как следствие – уничтожается русский театр», - заявил коллектив.