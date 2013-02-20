Выставка искусства исламского мира открылась в Пушкинском музее

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20 февраля 2013, 12:26 [ «Аргументы Недели. Москва», Карина Еганян, Москва ]

Фото Карины Еганян

В Отделе личных коллекций ГМИИ имени Пушкина открылась выставка «Классическое искусство исламского мира IX-XIX веков. Девяносто девять имен Всевышнего», сообщает с мероприятия корреспондент «АН-онлайн».

Коллекцию из собрания Фонда Марджани можно увидеть до 26 мая. В экспозицию вошли 99 памятников мастерства стран исламского мира, и это число неслучайно: именно столько имен Бога перечисляют мусульмане в своих молитвах. Все имена вытканы на молитвенном ковре XVI века, одном из раритетов выставки. Многие предметы из экспозиции, даже бытовые, имеют религиозное или ритуальное значение - выставка построена как своеобразный путь к Богу. Эксперты считают эту коллекцию второй в стране по качеству и разносторонности экспонатов после собрания исламского искусства в Эрмитаже.

Экспозиция разделена на три раздела по историческим периодам. На выставке представлены образцы искусства Китая, Ирана, Ирака, Османской империи, Волжской Булгарии, Золотой Орды (монголы приняли ислам в 1312 году). Экспонаты отличаются разнообразием, среди них рукописи и миниатюры, чаши и блюда, резные и расписные изделия, украшения, ткани и ковры, выполненные в различных техниках. Наиболее важными экспонатами коллекции считаются созданные в Иране в XV веке 8 листов из рукописи Корана, поскольку это единственный дошедший до наших дней манускрипт с изображением живых существ, сирийская чаша X-XI веков, один из четырех почти полностью сохранившихся двухслойных сосудов, и несколько других не менее ценных и интересных предметов.

Все представленные на выставке предметы приобретались Фондом Марджани на крупнейших аукционах мирового уровня Sothеby's и Christie's, и их аутентичность подтверждалась экспертами. Многие из них показаны публике впервые. Иногда сложно поверить, что некоторым экспонатам несколько сотен лет: почти все очень хорошо сохранились. Однако в связи с тем, что коллекция непрерывно экспонировалась в течение нескольких месяцев, после окончания выставки уникальное собрание шедевров мирового значения не появится в музеях в ближайшие три года.