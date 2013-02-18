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//Культура

Застрелилась 37-летняя американская певица Минди Маккриди

18 февраля 2013, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Застрелилась 37-летняя американская певица Минди Маккриди - настоящее имя Мелинда Гейл Маккриди, звезда кантри 90-х совершила очередную попытку самоубийства, которая ей удалась. Альбом Маккриди 1996 года Ten Thousand Angels был мультиплатиновым.
 
Тело певицы обнаружено в воскресенье днем в ее доме в городе Хибер-Спрингс американского штата Арканзас, сначала женщина застрелила свою собаку, а потом выстрелила себе в голову. Эта попытка самоубийства Маккриди - четвертая.
 
Певица страдала алкогольной зависимостью и рядом психических расстройств, 13 января застрелился ее гражданский муж.
 
Послу суицида мужа суд забрал у Маккриди двоих детей, а ее направил на лечение от алкогольной зависимости и психических расстройств к клинику, откуда женщину отпустили через два дня.
ЕП

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