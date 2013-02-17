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17 февраля 2013, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Выкупленный на аукционе Sotheby's в Лондоне за 1,3 миллиона фунтов стерлингов архив режиссера Андрея Тарковского будет передан в музей в Юрьевце, Ивановской области, архив выкуплен официальным представителем Ивановской области.

Лот аукциону предоставила выпускница ВГИКа, киновед и исследователь творчества Андрея Тарковского Ольга Суркова, ныне проживающая в Нидерландах, о предстоящих торгах было объявлено 28 ноября 2012.

Письма, сценарии, документы и магнитофонные записи с голосом Тарковского изначально оценивались в 80-100 тысяч.

Архив приобретен Региональным благотворительным фондом целевых программ, за право приобрести архив Тарковского боролись 22 участника.